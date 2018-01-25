В Алтайском крае умер ребенок, на котором вспыхнула одежда во время игры со спичками

Днем 24 января мама ненадолго оставила двух маленьких детей дома. Они взяли спички и во время игры на 4-летнем мальчике вспыхнула одежда.

Мать быстро потушила огонь. Ребенка с ожогами второй и четвертой степени отвезли в Тюменцевскую ЦРБ. Утром 25 января он умер. Второй ребенок получил ожоги ног.

По факту случившегося проводят проверку.