В Алтайском крае умер ребенок, на котором вспыхнула одежда во время игры со спичками

В Тюменцевском районе мальчик пострадал из-за игры со спичками. Он умер в больнице, пишут "Каменские известия".
Днем 24 января мама ненадолго оставила двух маленьких детей дома. Они взяли спички и во время игры на 4-летнем мальчике вспыхнула одежда.
Мать быстро потушила огонь. Ребенка с ожогами второй и четвертой степени отвезли в Тюменцевскую ЦРБ. Утром 25 января он умер. Второй ребенок получил ожоги ног.
По факту случившегося проводят проверку.
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