На Алтае ревнивец два месяца истязал сожительницу

По словам потерпевшей, сожитель бил ее два месяца из ревности и неприязненных отношений. Причем, дрался он в тот момент, когда приходил домой пьяным.

Как говорит женщина, она долгое время терпела издевательства и побои, боясь обращаться в полицию. Но после полученной на Новый год очередной порции истязаний, все же решилась обратиться за помощью в органы внутренних дел.