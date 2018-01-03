На Алтае ревнивец два месяца истязал сожительницу

В Горно-Алтайске ведется проверка заявления 42-летней местной жительницы, которая пожаловалась в полицию на своего 52-летнего сожителя. Женщина обвинила мужчину в том, что тот систематически истязал ее в ноябре и декабре 2017 года, пишет сайт республиканского МВД.
По словам потерпевшей, сожитель бил ее два месяца из ревности и неприязненных отношений. Причем, дрался он в тот момент, когда приходил домой пьяным.
Как говорит женщина, она долгое время терпела издевательства и побои, боясь обращаться в полицию. Но после полученной на Новый год очередной порции истязаний, все же решилась обратиться за помощью в органы внутренних дел.
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