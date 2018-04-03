На Алтае потеплеет до +18 градусов

Алтайские синоптики рассказали, что уже в Страстную пятницу 6 апреля в Алтайском крае потеплеет до +17 градусов, а в соседней Республике Алтай до +18.
Среда 4 апреля станет в Алтайском крае последним холодным днем на этой неделе. Столбики термометров ночью будут показывать -7...-12, при прояснении -13-18, а днем -2...+3.
В четверг 5 апреля ночью будет -6...-11, в восточных и предгорных районах до -16 градусов. В дневное время уже потеплеет до +3...+8.
А в пятницу 6 апреля ночью ожидается -1...-6, в восточных и предгорных районах до -13, а днем будет +7...+12, в предгорьях до +17.
Синоптики обещают, что во все эти дни осадков не ожидается. По утрам местами изморозь, туман, на дорогах сильная гололедица.
В Барнауле в среду будет около 0 градусов, в четверг ожидается +3...+5, а в пятницу потеплеет до +8...+10.
В Республике Алтай 4 апреля будет -2...+3. 5 апреля обещают +5…+10, местами до плюс +15 градусов. 6 апреля здесь будет очень тепло: +13…+18.
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