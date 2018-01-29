На Алтае в ближайшие дни будет на 40 градусов теплее, чем на прошлой неделе

Уже ночью во вторник 30 января синоптики обещают -15...-20°С, при прояснении в западных и южных районах -23...-28°С. Днем -13...-18°С, в предгорьях -8...-13°С. При этом в северных и восточных районах края прогнозируются осадки в виде снега, местами метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, ночью 4-9 м/с местами порывы до 15 м/с, днем 2-7 м/с местами по востоку края порывы до 12 м/с.



31 января ночью температура воздуха ожидается ночью -20...-25°С, в северных и предгорных районах местами -25...-30°С. Днем -13...-18°С, в предгорьях -8...-13°С. В эту среду будет без осадков, утром местами изморозь, туман, на дорогах гололедица. Ветер восточный, 3-8 м/с.



1 февраля ночью нас ждет температура -19...-24°С, местами -25...-30°С. А вот днем будет -12...-17°С, в предгорьях -7...-12°С. При этом день пройдет без осадков, утром местами изморозь, туман, на дорогах гололедица. Ветер восточный, 3-8 м/с.



В Барнауле во вторник и в среду (30 и 31 января) синоптики обещают днем температуру воздуха в -14...-16°С, а в четверг -12...-14°С. Снег обещают только 30 января утром.