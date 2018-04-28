В городах Алтайского края начали отключать отопление. Когда отключат в Барнауле?

Когда отключат отопление в Барнауле в 2018 году

Пока соответствующего постановления мэра города Сергея Дугина нет, но управляющие компании могут самостоятельно попросить энергетиков отключить отопление — до постановления администрации города.

Для того, чтобы этот документ появился, необходимо, чтобы среднесуточная температура воздуха выше +8 градусов продержалась не менее 5 дней. Однако на праздники прогнозируют дожди и похолодание с 1 мая. Поэтому, возможно, отопление в городе отключат не раньше середины следующей недели.

Когда отключат горячую воду в Барнауле

По контуру ТЭЦ-3 гидравлические испытания пройдут с 14 по 23 мая, а ремонтировать оборудование начнут с 24 мая по 6 июня.

У тех, кто живет по контуру ТЭЦ-2, воду отключат с 18 июня. По 27 июня будут испытывать сети, с 28 июня начнется ремонт. Воду дадут 11 июля.

Первая авария

А тем временем в Бийске 28 апреля, через сутки после отключения отопления, уже прорвало трубу, сообщают очевидцы в сообществе "Инцидент Бийск":