На Алтае в национальном парке убивают десятки краснокнижных архаров в год

Волки уничтожают до 50 архаров в год на территории Сайлюгемского национального парка. Фото: Алексей Кужлеков. Волки уничтожают до 50 архаров в год на территории Сайлюгемского национального парка. Фото: Алексей Кужлеков. Волки уничтожают до 50 архаров в год на территории Сайлюгемского национального парка. Фото: Алексей Кужлеков. Волки уничтожают до 50 архаров в год на территории Сайлюгемского национального парка. Фото: Алексей Кужлеков. На Алтае волки терроризируют жителей нескольких сел. Фото: Страница Руслана Васильевича в facebook.com.

Волки на этой охраняемой законом территории режут до 50 архаров в год. Причем, как отмечают ученые, во время экспедиций они видят, что большинство убитых серыми хищниками краснокнижных горных баранов, брошены практически нетронутыми.

Алексей Кужлеков,

научный сотрудник национального парка:

— Мы находим практически целые останки архаров, хотя волки, как правило, охотятся стаей. Один голодный волк может употребить до 10 килограммов мяса, после чего обходиться без пищи около двух недель. На территории парка в этом нет необходимости – волки съедают столько, сколько им нужно, оставляя добычу другим хищникам. К сожалению, волки наносят значительный урон численности этого редкого животного.

Осенью и зимой волки чаще всего охотятся на взрослых самцов-архаров. Крупные бараны в это время бывают обессиленными после гона, они не успевают восстановить силы после схваток за самок и становятся легкой добычей волчьей стаи.

Сотрудники парка видят во время обходов территории, как волки загоняют архаров в ловушки: каменные утесы или в русло рек, на замерзший лед - где настигают добычу.

Денис Маликов,

заместитель директора по науке, научным исследованиям и мониторингу национального парка:

— При опасности аргалята затаиваются: вероятности спрятаться в этом возрасте больше, чем убежать от хищника. И мы не раз наблюдали за тем, как почуяв волка, стадо стремительно уходило от опасности, а волк "челночит" - ищет ягненка по следу, как охотничья собака.

Этой зимой в Республике Алтай численность волков превысила все допустимые нормы, заявляло в декабре руководство региона. В республике организован отстрел хищников. Ученые национального парка утверждают, что волки наносят ущерб не только фермерским хозяйствам, но и диким животным.