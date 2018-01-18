Барнаульский зоопарк планирует привезти сайгака, архара и подружку-"узбечку" камышовому коту

Львица в барнаульском зоопарке. Фото: instagram.com/zoo22.ru. Котята тигра в барнаульском зоопарке. Фото: instagram.com/zoo22.ru. Камышовый кот в барнаульском зоопарке. Фото: instagram.com/zoo22.ru. Баран в барнаульском зоопарке. Фото: instagram.com/zoo22.ru. Кролик в барнаульском зоопарке. Фото: instagram.com/zoo22.ru. Снежная лиса в барнаульском зоопарке. Фото: instagram.com/zoo22.ru.

В декабре комиссия Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору проверила барнаульский зоопарк и посчитала, что в нем есть необходимые условия для разведения, содержания и реализации животных. "Лесную сказку" рекомендовали включить в Реестр предприятий Таможенного союза, благодаря чему организация сможет беспрепятственно обмениваться животными со странами бывшего СССР.

В первую очередь, рассказал altapress.ru Сергей Писарев, барнаульский зоопарк наладит сотрудничество с коллегами из Ташкента, Усть-Каменогорска, Семипалатинска и Алма-Аты.

Сергей Писарев,

директор барнаульского зоопарка "Лесная сказка":

— Сайгаки и архары — краснокнижные животные, поэтому получить их будет довольно трудно, но возможно. Мне бы очень хотелось, чтобы они у нас были. Летом мы планируем круиз по зоопаркам Казахстана и Узбекистана с целью установления связей для обмена животными. Кроме того, мы планируем привезти самочку нашему камышовому коту из Ташкента. Директор ташкентского зоопарка уже был у нас в гостях. Они интересуются нашими, сибирскими животными: рысями, волками, лисами.

В прошлом году в зоопарке родилось множество питомцев. Некоторых из них еще не удалось пристроить. Сотрудничество с зоопарками Казахстана и Узбекистана позволят решить этот вопрос.