Барнаульский зоопарк планирует привезти сайгака, архара и подружку-"узбечку" камышовому коту

Барнаульский зоопарк может пополниться новыми краснокнижными животными. Как сообщил altapress.ru директор "Лесной сказки" Сергей Писарев, у него есть планы привезти сайгака из Казахстана, архара и самочку камышовому коту из Узбекистана.
В декабре комиссия Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору проверила барнаульский зоопарк и посчитала, что в нем есть необходимые условия для разведения, содержания и реализации животных. "Лесную сказку" рекомендовали включить в Реестр предприятий Таможенного союза, благодаря чему организация сможет беспрепятственно обмениваться животными со странами бывшего СССР.
В первую очередь, рассказал altapress.ru Сергей Писарев, барнаульский зоопарк наладит сотрудничество с коллегами из Ташкента, Усть-Каменогорска, Семипалатинска и Алма-Аты.
Сергей Писарев,
директор барнаульского зоопарка "Лесная сказка":
— Сайгаки и архары — краснокнижные животные, поэтому получить их будет довольно трудно, но возможно. Мне бы очень хотелось, чтобы они у нас были. Летом мы планируем круиз по зоопаркам Казахстана и Узбекистана с целью установления связей для обмена животными. Кроме того, мы планируем привезти самочку нашему камышовому коту из Ташкента. Директор ташкентского зоопарка уже был у нас в гостях. Они интересуются нашими, сибирскими животными: рысями, волками, лисами.
В прошлом году в зоопарке родилось множество питомцев. Некоторых из них еще не удалось пристроить. Сотрудничество с зоопарками Казахстана и Узбекистана позволят решить этот вопрос.
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