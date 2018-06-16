На Алтае выпустят на волю лебедей, которые чуть не погибли в масле

17 июня волонтеры выпустят спасенных в Павловском районе лебедей-кликунов у одного из отдаленных тихих озер Кислухинского заказника. Об этом сообщили активисты организации помощи диким животным "Ноев ковчег".
Птиц отмыли, подлечили, взяли у них анализы на инфекции. Спасать лебедей волонтерам помогали жители края, высылая материальную помощь.
Напомним, лебеди-клинуны попали в горячее масляное пятно на полях фильтрации у поселка Комсомольский. Очевидцам удалось выловить 12 особей. Один лебедь погиб, остальные выжили. У многих были ожоги (термические или химические) лап, сгибов крыла и других участков кожи.
Происхождение жидкости, в которой испачкались лебеди, предстоит выяснить следствию. Активисты предполагают, что это отходы производства масла.
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