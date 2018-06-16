На Алтае выпустят на волю лебедей, которые чуть не погибли в масле

Птиц отмыли, подлечили, взяли у них анализы на инфекции. Спасать лебедей волонтерам помогали жители края, высылая материальную помощь.

Напомним, лебеди-клинуны попали в горячее масляное пятно на полях фильтрации у поселка Комсомольский. Очевидцам удалось выловить 12 особей. Один лебедь погиб, остальные выжили. У многих были ожоги (термические или химические) лап, сгибов крыла и других участков кожи.

Происхождение жидкости, в которой испачкались лебеди, предстоит выяснить следствию. Активисты предполагают, что это отходы производства масла.