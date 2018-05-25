На Алтае волонтеры перфоратором и болгаркой очищают знаменитую гору

В Белокурихе активисты очищают от надписей гору Церковку. Четыре человека с помощью болгарок и перфораторов с различными насадками снимают со скал краску. Также очистят скальный комплекс Четыре брата, горы на "Белокурихе-2" и терренкур "Старая мельница".
Так алтайский курорт присоединился к проекту "Чистые скалы — достояние Алтая". В работах заняты представители краевого отделения Русского географического общества (РГО) при поддержке компании "Курорт Белокуриха".
Валентин Смирнов,
координатор проекта "Чистые скалы – достояние Алтая":
— Мы фотографируем скалу до и после очистки, а когда заканчиваем, обрабатываем все материалы в программе и сводим в единый отчет. Честно говоря, не ожидали, что в Белокурихе будет столько рисунков и надписей. По предварительным оценкам, нам предстоит очистить около двухсот квадратных метров породы.
Вначале активисты планировали потратить на уборку три дня, но из-за дождей сроки работы увеличатся на неделю.
Ирина Архипова,
исполнительный директор краевого отделения РГО:
— Конечно, хорошо бы привлекать волонтеров, чтобы, во-первых, было как можно больше помощников, а во-вторых, чтобы они рассказали другим, что рисовать на камнях не стоит. Но очищение скал – работа не только сложная с технической точки зрения, но и довольно опасная. Так что неподготовленный человек вряд ли справится.
Также на курорте расставят информационные таблички с призывами беречь чистоту скал.
Что такое проект "Чистые скалы — достояние Алтая"
Этот проект выполняется при поддержке гранта губернатора Алтайского края. Он стартовал в сентябре 2017 года. За период сентябрь-ноябрь 2017 года выполнены реабилитационные работы на участках село Алтайское - село Ая, территорий, прилегающих к "Бирюзовой Катуни" и к Чуйскому тракту. Общая площадь восстановленных объектов составила около 300 кв м.
В 2018 году работы по реабилитации скальных выходов и памятников природы продолжаются. Внимание также будет уделено труднодоступным участкам в Красногорском, Алтайском, Смоленском, Солонешенском, Чарышском, Краснощековском, Курьинском и Змеиногорском районах Алтайского края.
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