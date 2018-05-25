На Алтае волонтеры перфоратором и болгаркой очищают знаменитую гору

— Конечно, хорошо бы привлекать волонтеров, чтобы, во-первых, было как можно больше помощников, а во-вторых, чтобы они рассказали другим, что рисовать на камнях не стоит. Но очищение скал – работа не только сложная с технической точки зрения, но и довольно опасная. Так что неподготовленный человек вряд ли справится.