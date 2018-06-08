"Открой личико и скажди слово". ВТБ на Алтае вводит новую систему узнавания клиентов

Для начала в Алтайском крае определят три пилотных офиса обслуживания, в которых будет обкатываться система распознавания клиентов по двум биометрическим параметрам — лицу и голосу, рассказал Сергей Никулин. Как и по всей стране офисы начнут свою деятельность с 1 июля.

Всех деталей проекта Сергей Никулин не раскрыл. Но пояснил, что изначально клиент должен будет прийти в офис и оставить образец своего голоса и эталон лица. В дальнейшем это позволит ему пользоваться дистанционными банковскими услугами без ввода паролей — он произнесет контрольное слово (или слова).

Переход на новую систему идентификации будет добровольным — альтернативная система сохранится, пояснил руководитель.

Тестирование двухфакторной биометрической модели распознавания клиентов в банке ВТБ начали еще в середине декабря 2016 года. А с 1 июля 2018 года в банке стартует ее "полевая" обката. Как будет работать система на практике, Сергей Никулин пообещал рассказать позже.

Ранее в банке сообщали, что система сравнивает большое количество параметров голоса (тембр, скорость произношения, особенности), устанавливает схожесть эталонного фото и пользователя, а также определяет, реальный ли человек пытается пройти аутентификацию по мимике лица. И она обладает высокой степенью надежности.