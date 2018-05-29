Россияне смогут оплачивать покупки с помощью селфи

Сервис оплаты покупок с помощью селфи впервые появился в России, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании-разработчика VisionLabs и платежной системы SWiP.
Сервис называется SelfieToPay, он доступен только пользователям приложений SWiP на iOS и Android. Чтобы им воспользоваться, нужно просканировать лицо с помощью смартфона. Для оплаты достаточно взглянуть на камеру, установленную рядом с кассой.
"Платформа для распознавания лиц VisionLabs LUNA оснащена технологией Liveness, которая проверяет, настоящий ли человек перед камерой или же неживое изображение. Благодаря этой технологии мошенники не могут использовать фотографии или видеозаписи других людей для оплаты покупок", — говорится в сообщении.
Сейчас биометрическая оплата покупок доступна в нескольких сетях общепита и кафе, где тестировали технологию. С июня сервис будет доступен в 250 точках оплаты в рознице в Москве и Санкт-Петербурге, до конца 2018 года этот сервис запустят в других регионах страну. Компания планирует запустить проекты с несколькими крупными федеральными сетями.
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