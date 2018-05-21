На Алтае женщина потеряла крупную сумму при покупке авиабилетов

Жительница села Кызыл-Озек Республики Алтай хотела купить билеты через интернет, но наткнулась на мошенников, сообщает ГУ МВД региона.
Потерпевшая нашла объявление о продаже авиабилетов по низкой цене. Она связалась с фирмой по электронной почте и узнала, что произвести оплату можно через официальный сайт. После это билеты должны были отправить электронную почту. Женщина внесла нужные данные и перевела на карту больше 11 тысяч рублей.
Письмо с билетами так и не пришло. Сельчанка попыталась связаться с представителями фирмы, но телефон был отключен. На письмо, отправленное по электронной почте, также никто не ответил.
Полицейские проводят проверку и устанавливают личности мошенников.
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