На Алтае женщина потеряла крупную сумму при покупке авиабилетов

Сегодня, 12:20.
Происшествия

Жительница села Кызыл-Озек Республики Алтай хотела купить билеты через интернет, но наткнулась на мошенников, сообщает ГУ МВД региона.

Банковская карта, зарплата.
Банковская карта, зарплата. Фото: СС0.

Потерпевшая нашла объявление о продаже авиабилетов по низкой цене. Она связалась с фирмой по электронной почте и узнала, что произвести оплату можно через официальный сайт. После это билеты должны были отправить электронную почту. Женщина внесла нужные данные и перевела на карту больше 11 тысяч рублей.

Письмо с билетами так и не пришло. Сельчанка попыталась связаться с представителями фирмы, но телефон был отключен. На письмо, отправленное по электронной почте, также никто не ответил.

Полицейские проводят проверку и устанавливают личности мошенников.

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