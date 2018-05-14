На Алтае 18 заключенных будут судить за бунт в СИЗО

Следователи передали в суд дело о бунте 22 сентября 2016 года в СИЗО №1 в Республике Алтай . 18 человек обвиняют в призывах к массовым беспорядках или участии в них, сообщает республиканское СУ СК РФ.

По версии следствия, утром 22 сентября содержащиеся в СИЗО №1 лица организовали массовые беспорядки, которые сопровождались погромами и уничтожением имущества. Весь личный состав учреждения был поднят по тревоге, чтобы пресечь беспорядки. Никто из участников не пострадал. Следователи собрали необходимую доказательную базу и передали дело в суд.