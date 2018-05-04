В алтайском селе нашли двух мертвых мужчин

В селе Грязново Тюменцевского района обнаружили трупы двух мужчин, пишут "Каменские известия".
Мертвого 71-летнего мужчину с явными признаками телесных повреждений нашли в соседском погребе. Дарья Садчикова, следователь Каменского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Алтайскому краю, сообщила, что погибший был в розыске. Он ушел из дома 28 апреля и пропал.
Во время работы следственно-оперативной группы в доме на том же участке нашли повешенным 54-летнего хозяина жилища. Следователь рассказала, что 30 апреля его опрашивали об исчезновении соседа.
Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве.
Напомним, недавно в Алтайском крае рядом с трассой недалеко от Камня-на-Оби нашли автомобиль Toyota. Внутри находился мертвый мужчина.
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