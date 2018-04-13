На Алтае жена во время романтического ужина в кафе порезала мужа "розочкой"

Сегодня, 19:14.
Происшествия

В одном из кафе Горно-Алтайска жена изрезала мужу лицо осколками разбитого бокала.

Бокал, вино.
Бокал, вино. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).

В кафе вызвали сразу полицейских и "скорую". Пока медики оказывали помощь потерпевшему, стражи порядка выяснили, что виновницей инцидента стала 34-летняя ранее судимая женщина, которая отдыхала в кафе со своим 31-летним мужем.

Изрядно подвыпившие супруги поссорились. Во время ссоры дама разбила бокал и т.н. "розочкой" принялась резать мужу лицо.

Одному из сотрудников заведения удалось оттащить рассерженную женщину от жертвы.

Доставленная в полицию дебоширка созналась в содеянном и объяснила свой поступок просто: "была пьяна".

А потерпевшему оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация ему не потребовалась.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров