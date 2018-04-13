На Алтае жена во время романтического ужина в кафе порезала мужа "розочкой"

В кафе вызвали сразу полицейских и "скорую". Пока медики оказывали помощь потерпевшему, стражи порядка выяснили, что виновницей инцидента стала 34-летняя ранее судимая женщина, которая отдыхала в кафе со своим 31-летним мужем.

Изрядно подвыпившие супруги поссорились. Во время ссоры дама разбила бокал и т.н. "розочкой" принялась резать мужу лицо.

Одному из сотрудников заведения удалось оттащить рассерженную женщину от жертвы.

Доставленная в полицию дебоширка созналась в содеянном и объяснила свой поступок просто: "была пьяна".

А потерпевшему оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация ему не потребовалась.