На Алтае жена во время романтического ужина в кафе порезала мужа "розочкой"

В одном из кафе Горно-Алтайска жена изрезала мужу лицо осколками разбитого бокала.
В кафе вызвали сразу полицейских и "скорую". Пока медики оказывали помощь потерпевшему, стражи порядка выяснили, что виновницей инцидента стала 34-летняя ранее судимая женщина, которая отдыхала в кафе со своим 31-летним мужем.
Изрядно подвыпившие супруги поссорились. Во время ссоры дама разбила бокал и т.н. "розочкой" принялась резать мужу лицо.
Одному из сотрудников заведения удалось оттащить рассерженную женщину от жертвы.
Доставленная в полицию дебоширка созналась в содеянном и объяснила свой поступок просто: "была пьяна".
А потерпевшему оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация ему не потребовалась.
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