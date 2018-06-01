На Алтай приедет скульптор Зураб Церетели

23 июня в Косихе пройдет открытие памятника Роберту Рождественскому. Автор скульптуры Зураб Церетели сам приедет на открытие. Об этом на пресс-конференции рассказала руководитель краевого управления по культуре Елена Безрукова.
Памятник — это подарок Алтайскому краю от дочери поэта Екатерины Рождественской. Елена Безрукова подчеркнула, что на скульптуру не потратили ни копейки бюджетных денег. Доставить его до места назначения помогли предприниматели Вадим Смагин и Владимир Отмашкин.
"Очень приятно, что скульптура такого прославленного автора будет находиться в нашем регионе. Тем более, в Косихе, — сказала Безрукова. — И прибытие такого деятеля искусств — это интересное событие для всех жителей края".
Гостями литературного фестиваля Роберта Рождественского станут актер Максим Аверин и актриса Анна Якунина. У них есть спектакли на двоих и программы, которые посвящены Рождественскому.
Также, по словам Елены Безруковой, гостем фестиваля будет "полюбившийся публике" певец Владислав Косарев, который представит расширенную программу, основанную на произведениях поэта.
Фестиваль Роберта Рождественского пройдет с 21 по 23 июня. Открытие памятника поэту состоится 23 июня в 12 часов.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.