На Алтай приедет скульптор Зураб Церетели

Памятник — это подарок Алтайскому краю от дочери поэта Екатерины Рождественской. Елена Безрукова подчеркнула, что на скульптуру не потратили ни копейки бюджетных денег. Доставить его до места назначения помогли предприниматели Вадим Смагин и Владимир Отмашкин.

"Очень приятно, что скульптура такого прославленного автора будет находиться в нашем регионе. Тем более, в Косихе, — сказала Безрукова. — И прибытие такого деятеля искусств — это интересное событие для всех жителей края".

Гостями литературного фестиваля Роберта Рождественского станут актер Максим Аверин и актриса Анна Якунина. У них есть спектакли на двоих и программы, которые посвящены Рождественскому.

Также, по словам Елены Безруковой, гостем фестиваля будет "полюбившийся публике" певец Владислав Косарев, который представит расширенную программу, основанную на произведениях поэта.

Фестиваль Роберта Рождественского пройдет с 21 по 23 июня. Открытие памятника поэту состоится 23 июня в 12 часов.