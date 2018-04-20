На барнаульского предпринимателя, который воевал с жильцами подвала, завели новое дело

Сегодня, 07:18.
Жизнь

Против барнаульского предпринимателя Александра Алтухова, который организовал "спортивный оздоровительный клуб" для детей в подвале детского сада, возбудили уголовное дело. Об этом рассказал руководитель СУ СКР по Алтайскому краю Евгений Долгалев. Мужчину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Олег Вершинин, житель подвала на улице Червонной.
Олег Вершинин, житель подвала на улице Червонной. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Подвал на Червонной, 8 предприниматель делит вместе с людьми, которые живут там с 80-х годов. В январе 2018 года altapress.ru был у них в гостях и рассказывал их историю. Жильцы подвала считают, что предпринимателю позволили въехать к ним для того, чтобы сделать их жизнь невыносимой.

Алтухов арендовал подвал у директора детского сада Татьяны Бочкаревой. Он занял половину помещения, но по документам ему сдали весь подвал — вместе с помещениями, в которых живут люди. Между ним и жильцами на этой почве постоянно происходили конфликты. Предприниматель считал, что люди незаконно живут в арендуемом им помещении, хотя на тот момент Верховный суд запретил их выселять без предоставления другого жилья.

Предприниматель Александр Алтухов.
Предприниматель Александр Алтухов.

В октябре 2016 года Александр Алтухов избил жильца подвала Олега Вершинина и сломал ему ребро. За Алтухова осудили условно. Несмотря на судимость, предприниматель продолжил работать с детьми как тренер.

В чем претензии к предпринимателю?

После выхода передачи "Мужское/Женское" на Первом канале с участием жильцов подвала алтайское СУ СКР заинтересовалось, насколько законно было размещать детский оздоровительный клуб в подвальном помещении. В ходе проверки следователи нашли ряд нарушений и возбудили новое уголовное дело. Действиям заведующей детским садом, которая сдала подвал, тоже дадут оценку. Сама Бочкарева считает, что все делала в рамках закона.

Заведующая детским садом Татьяна Бочкарева.
Заведующая детским садом Татьяна Бочкарева.

Один из жильцов подвала Олег Вершинин рассказал altapress.ru, что Алтухов пока не вывез имущество спортклуба из подвала. Он продолжает периодически приезжать и конфликтовать с живущими там людьми. Есть проблемы у жильцов и с заведующей детским садом. По их словам, она не желает решить их проблемы с отсутствием горячей воды, перебоями с электроснабжением, протечкой канализации.

В марте межведомственная комиссия все-таки признала подземелье непригодным для существования, хотя до этого несколько лет якобы не могла этого сделать. Теперь у живущих в подвале людей появился шанс получить нормальное жилье.

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