На барнаульского предпринимателя, который воевал с жильцами подвала, завели новое дело

Против барнаульского предпринимателя Александра Алтухова, который организовал "спортивный оздоровительный клуб" для детей в подвале детского сада, возбудили уголовное дело. Об этом рассказал руководитель СУ СКР по Алтайскому краю Евгений Долгалев. Мужчину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Подвал на Червонной, 8 предприниматель делит вместе с людьми, которые живут там с 80-х годов. В январе 2018 года altapress.ru был у них в гостях и рассказывал их историю. Жильцы подвала считают, что предпринимателю позволили въехать к ним для того, чтобы сделать их жизнь невыносимой.
Алтухов арендовал подвал у директора детского сада Татьяны Бочкаревой. Он занял половину помещения, но по документам ему сдали весь подвал — вместе с помещениями, в которых живут люди. Между ним и жильцами на этой почве постоянно происходили конфликты. Предприниматель считал, что люди незаконно живут в арендуемом им помещении, хотя на тот момент Верховный суд запретил их выселять без предоставления другого жилья.
В октябре 2016 года Александр Алтухов избил жильца подвала Олега Вершинина и сломал ему ребро. За Алтухова осудили условно. Несмотря на судимость, предприниматель продолжил работать с детьми как тренер.
В чем претензии к предпринимателю?
После выхода передачи "Мужское/Женское" на Первом канале с участием жильцов подвала алтайское СУ СКР заинтересовалось, насколько законно было размещать детский оздоровительный клуб в подвальном помещении. В ходе проверки следователи нашли ряд нарушений и возбудили новое уголовное дело. Действиям заведующей детским садом, которая сдала подвал, тоже дадут оценку. Сама Бочкарева считает, что все делала в рамках закона.
Один из жильцов подвала Олег Вершинин рассказал altapress.ru, что Алтухов пока не вывез имущество спортклуба из подвала. Он продолжает периодически приезжать и конфликтовать с живущими там людьми. Есть проблемы у жильцов и с заведующей детским садом. По их словам, она не желает решить их проблемы с отсутствием горячей воды, перебоями с электроснабжением, протечкой канализации.
В марте межведомственная комиссия все-таки признала подземелье непригодным для существования, хотя до этого несколько лет якобы не могла этого сделать. Теперь у живущих в подвале людей появился шанс получить нормальное жилье.
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