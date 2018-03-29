Жильцы знаменитого барнаульского подвала получили шанс переехать в нормальное жилье

Сегодня, 12:25.
Жизнь

История с жильцами знаменитого барнаульского подвала под детским садом на ул. Червонной получила продолжение. Подземелье, в котором десятки лет живут люди, наконец признали непригодным для существования. Об этом altapress.ru рассказала юрист одной из семей Ирина Пироженко.

Олег Вершинин, житель подвала на улице Червонной.
Олег Вершинин, житель подвала на улице Червонной. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Ирина Пироженко,
юрист:

— Межведомственная комиссия признала помещения непригодными для проживания. То есть, теперь жильцы имеют право на получение жилья вне очереди. Для нас это большой прорыв в длительной борьбе с местной властью. Но это не повод расслабляться, поскольку это лишь часть пути на получение жилья.

Подробный ответ комиссии в письменном виде жильцы получат позже. Теперь людям необходимо встать на "очередь вне очереди". То есть, это не значит, что им выдадут ключи от квартир в ближайшее время. Правом на получение жилья вне очереди в РФ также обладают, например, сироты, жильцы аварийных домов. И, как показывает практика, они тоже годами ждут своих квартир.

В январе 2018 года altapress.ru был в гостях у жильцов подвала на Червонной и рассказывал их историю. По их словам, они терпят не только спартанские условия жизни в помещении, но и травлю со стороны арендаторов здания.

Жизнь в подвале на улице Червонной.
Жизнь в подвале на улице Червонной.

Почему люди живут в подвале

Несколько семей вселили в подземелье законно много лет назад как сотрудников интерната, который располагался наверху. Затем они получили прописку в здании и встали в очередь на предоставление нормального жилья. С 2015 года людей стали выселять. Им пришлось дойти до Верховного суда. Высшая инстанция постановила: выставить людей на улицу без предоставления другого жилья нельзя.

После этого жильцам подвала грозила перспектива остаться в подземелье на всю жизнь. Признать их комнаты непригодными для проживания администрация отказывалась, ведь межведомственная комиссия в отношении нежилых помещений не работает. Поэтому их не могли расселить вне очереди.

После массового внимания местных СМИ людей из подвала пригласили на съемки в передаче "Мужское/Женское", где обсудили эпопею с их выселением и травлей. Там им пообещал помочь член комитета по жилищной политике Госдумы Дмитрий Ионин.

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