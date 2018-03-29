Жильцы знаменитого барнаульского подвала получили шанс переехать в нормальное жилье

История с жильцами знаменитого барнаульского подвала под детским садом на ул. Червонной получила продолжение. Подземелье, в котором десятки лет живут люди, наконец признали непригодным для существования. Об этом altapress.ru рассказала юрист одной из семей Ирина Пироженко.
Ирина Пироженко,
юрист:
— Межведомственная комиссия признала помещения непригодными для проживания. То есть, теперь жильцы имеют право на получение жилья вне очереди. Для нас это большой прорыв в длительной борьбе с местной властью. Но это не повод расслабляться, поскольку это лишь часть пути на получение жилья.
Подробный ответ комиссии в письменном виде жильцы получат позже. Теперь людям необходимо встать на "очередь вне очереди". То есть, это не значит, что им выдадут ключи от квартир в ближайшее время. Правом на получение жилья вне очереди в РФ также обладают, например, сироты, жильцы аварийных домов. И, как показывает практика, они тоже годами ждут своих квартир.
В январе 2018 года altapress.ru был в гостях у жильцов подвала на Червонной и рассказывал их историю. По их словам, они терпят не только спартанские условия жизни в помещении, но и травлю со стороны арендаторов здания.
Почему люди живут в подвале
Несколько семей вселили в подземелье законно много лет назад как сотрудников интерната, который располагался наверху. Затем они получили прописку в здании и встали в очередь на предоставление нормального жилья. С 2015 года людей стали выселять. Им пришлось дойти до Верховного суда. Высшая инстанция постановила: выставить людей на улицу без предоставления другого жилья нельзя.
После этого жильцам подвала грозила перспектива остаться в подземелье на всю жизнь. Признать их комнаты непригодными для проживания администрация отказывалась, ведь межведомственная комиссия в отношении нежилых помещений не работает. Поэтому их не могли расселить вне очереди.
После массового внимания местных СМИ людей из подвала пригласили на съемки в передаче "Мужское/Женское", где обсудили эпопею с их выселением и травлей. Там им пообещал помочь член комитета по жилищной политике Госдумы Дмитрий Ионин.
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