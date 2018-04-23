На Чуйском тракте спецмашина врезалась в междугородний автобус и перевернулась

В Бердске на трассе Р-256 "буроям" врезался в междугородний автобус. 23 апреля 2018 года. Фото: vk.com/autoberdsk. В Бердске на трассе Р-256 "буроям" врезался в междугородний автобус. 23 апреля 2018 года. Фото: vk.com/autoberdsk. В Бердске на трассе Р-256 "буроям" врезался в междугородний автобус. 23 апреля 2018 года. Фото: vk.com/autoberdsk. В Бердске на трассе Р-256 "буроям" врезался в междугородний автобус. 23 апреля 2018 года. Фото: vk.com/autoberdsk. В Бердске на трассе Р-256 "буроям" врезался в междугородний автобус. 23 апреля 2018 года. Фото: vk.com/autoberdsk.

Как рассказал водитель автобуса, следовавшего по маршруту Линёво-Бердск-Новосибирск, одну из пассажирок затошнило, поэтому он остановился на трассе. Как только автобус затормозил, в него сзади ударился "буроям" Nissan.

30 пассажиров междугороднего автобуса и водитель перевернувшегося "бурояма" в ДТП не пострадали. На место происшествия приезжал экипаж пожарной службы, но из-за проливного дождя "перевёртыш" не воспламенился и помощь брандмейстеров не потребовалась.

По словам аварийного комиссара Анатолия Сироткина, работающего на месте ДТП, водитель грузовичка Nissan уснул за рулем.