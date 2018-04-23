На Чуйском тракте спецмашина врезалась в междугородний автобус и перевернулась

23 апреля на трассе Р-256 (Чуйский тракт) в районе Бердска произошло столкновение рейсового междугороднего автобуса и спецавтомобиля ("бурояма"). От удара последний перевернулся, пишет "АвтоБердск"
Как рассказал водитель автобуса, следовавшего по маршруту Линёво-Бердск-Новосибирск, одну из пассажирок затошнило, поэтому он остановился на трассе. Как только автобус затормозил, в него сзади ударился "буроям" Nissan.
30 пассажиров междугороднего автобуса и водитель перевернувшегося "бурояма" в ДТП не пострадали. На место происшествия приезжал экипаж пожарной службы, но из-за проливного дождя "перевёртыш" не воспламенился и помощь брандмейстеров не потребовалась.
По словам аварийного комиссара Анатолия Сироткина, работающего на месте ДТП, водитель грузовичка Nissan уснул за рулем.
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