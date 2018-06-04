На героя шоу "Холостяк" Егора Крида подали в суд

Главный герой шоу "Холостяк" на ТНТ, финал которого состоялся в минувшее воскресенье, неожиданно оказался втянут в судебное разбирательство. На 23-летнего певца Егора Крида и его концертного директора Артема Кияшко подали заявление в суд. С певца и его друга требуют полмиллиона рублей, пишет "СтарХит".
Крида и Кияшко обвиняют в неосновательном обогащении. Полмиллиона рублей — это деньги за концерт, который в итоге не состоялся.
"Истец несколько лет назад был организатором выступления Егора в одном из городов России. Певец получил гонорар, команде артиста оплатили перелет. Но на месте оказалось, что не соблюдено сразу несколько ключевых пунктов технического райдера — сцена не готова, а звуковая аппаратура не соответствует элементарным требованиям", — рассказали "СтарХиту" в окружении артиста.
Концерт отменили, а деньги, полученные в качестве гонорара, Егор Крид обратно так и не перечислил. И сейчас их решили взыскать с певца и его коллег в судебном порядке.
"Концерт сорвался по вине не артиста, а принимающей стороны. Егор всегда работал чисто, все необходимые бумаги в порядке. Так что исход дела уже ясен", — считают в окружении певца.
Кого выбрал Крид в шоу "Холостяк"
3 июня подошел к концу шестой сезон реалити-шоу "Холостяк" на ТНТ. Егор Крид долго не мог определиться с фавориткой, и в итоге до финала дошли 23-летняя модель и актриса из Екатеринбурга Дарья Клюкина и 22-летняя инстаграмерша из Калининграда Виктория Короткова. После двух финальных свиданий певец отдал предпочтение Клюкиной.
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