На героя шоу "Холостяк" Егора Крида подали в суд

Крида и Кияшко обвиняют в неосновательном обогащении. Полмиллиона рублей — это деньги за концерт, который в итоге не состоялся.

"Истец несколько лет назад был организатором выступления Егора в одном из городов России. Певец получил гонорар, команде артиста оплатили перелет. Но на месте оказалось, что не соблюдено сразу несколько ключевых пунктов технического райдера — сцена не готова, а звуковая аппаратура не соответствует элементарным требованиям", — рассказали "СтарХиту" в окружении артиста.

Концерт отменили, а деньги, полученные в качестве гонорара, Егор Крид обратно так и не перечислил. И сейчас их решили взыскать с певца и его коллег в судебном порядке.

"Концерт сорвался по вине не артиста, а принимающей стороны. Егор всегда работал чисто, все необходимые бумаги в порядке. Так что исход дела уже ясен", — считают в окружении певца.

Кого выбрал Крид в шоу "Холостяк"

3 июня подошел к концу шестой сезон реалити-шоу "Холостяк" на ТНТ. Егор Крид долго не мог определиться с фавориткой, и в итоге до финала дошли 23-летняя модель и актриса из Екатеринбурга Дарья Клюкина и 22-летняя инстаграмерша из Калининграда Виктория Короткова. После двух финальных свиданий певец отдал предпочтение Клюкиной.