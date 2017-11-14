На лыжно-биатлонной трассе в "Белокурихе-2" установили трибуны на 1,5 тысячи мест

На лыжно-биатлонной трассе в "Белокурихе-2" установили трибуны. Фото: Пресс-служба "Курорта Белокуриха". На лыжно-биатлонной трассе в "Белокурихе-2" установили трибуны. Фото: Пресс-служба "Курорта Белокуриха".

В скором времени здесь установят специальный факел и флаг, поставят мишенные установки и информационные щиты. Несколько строительных вагончиков-балков временно заменят для участников и зрителей соревнований раздевалки, кафе, медпункт и туалеты.

Этой зимой планируют провести на стадионе лыжные сборы и соревнования регионального уровня. Сейчас ведутся переговоры, рассказал директор спортивного комплекса "Белокуриха-2", заслуженный мастер спорта, чемпион мира и СССР Анатолий Жданович. Он также напомнил, что с установлением снежного покрова лыжно-биатлонный комплекс на "Белокурихе-2" будет открыт для тренировок и лыжных прогулок всем желающим.

Ранее altapress.ru писал, что в "Белокурихе-2" готовят к зиме трассу и стадион для лыжных соревнований и биатлона. Тогда Анатолий Жданович говорил, что расположение трассы, ее качественные характеристики могут стать макисмально удобной базой для подготовки российских спортсменов к Олимпиаде, которая состоится в феврале 2018 года в Южной Корее.

Напомним, что весной этого года на базе санатория "Россия" в Белокурихе открыли лыжероллерную трассу, которую тут же опробовали в процессе восстановительных сборов национальные сборные России и Казахстана по биатлону.

Справка

Общая протяжённость трассы — 7 км, есть дистанции 5 км, 3 км и 2,5 км. Новая трасса подойдет как начинающим спортсменам, так и профессионалам. Стадион находится на высоте 800 метров над уровнем моря, это средняя мягкая высота, которую тренирующиеся спортсмены используют для получения оптимального функционального состояния.