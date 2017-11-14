На лыжно-биатлонной трассе в "Белокурихе-2" установили трибуны на 1,5 тысячи мест

На территории туркластера "Белокуриха-2" специалисты завершают монтаж трибун лыжно-биатлонного стадиона. Они могут разместить 1,5 тыс.человек, сообщает пресс-служба компании "Курорт Белокуриха". В феврале 2018 года здесь проведут открытие Зимних игр Олимпиады малых городов Алтая.
В скором времени здесь установят специальный факел и флаг, поставят мишенные установки и информационные щиты. Несколько строительных вагончиков-балков временно заменят для участников и зрителей соревнований раздевалки, кафе, медпункт и туалеты.
Этой зимой планируют провести на стадионе лыжные сборы и соревнования регионального уровня. Сейчас ведутся переговоры, рассказал директор спортивного комплекса "Белокуриха-2", заслуженный мастер спорта, чемпион мира и СССР Анатолий Жданович. Он также напомнил, что с установлением снежного покрова лыжно-биатлонный комплекс на "Белокурихе-2" будет открыт для тренировок и лыжных прогулок всем желающим.
Ранее altapress.ru писал, что в "Белокурихе-2" готовят к зиме трассу и стадион для лыжных соревнований и биатлона. Тогда Анатолий Жданович говорил, что расположение трассы, ее качественные характеристики могут стать макисмально удобной базой для подготовки российских спортсменов к Олимпиаде, которая состоится в феврале 2018 года в Южной Корее.
Напомним, что весной этого года на базе санатория "Россия" в Белокурихе открыли лыжероллерную трассу, которую тут же опробовали в процессе восстановительных сборов национальные сборные России и Казахстана по биатлону.
Справка
Общая протяжённость трассы — 7 км, есть дистанции 5 км, 3 км и 2,5 км. Новая трасса подойдет как начинающим спортсменам, так и профессионалам. Стадион находится на высоте 800 метров над уровнем моря, это средняя мягкая высота, которую тренирующиеся спортсмены используют для получения оптимального функционального состояния.
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