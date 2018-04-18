На север: Максима Савинцева перевели в томскую колонию

Сегодня, 16:00.
Жизнь

Сына экс-мэра Барнаула Максима Савинцева, осужденного по делу УК "Доверие", этапировали из Алтайского края в Томскую область. Ранее он отбывал срок в одной из лучших колоний края — рубцовской ИК-5.

Максим Савинцев во время оглашения приговора.
Максим Савинцев во время оглашения приговора. Фото: скрин "Наши новости".

Как пишет "Политсибру" со ссылкой на свои источники, на основании наряда ФСИН Максима Савинцева перевели в исправительную колонию №3 Томской области.

В алтайском УФСИН altapress.ru подтвердили, что Савинцев-младший не содержится в алтайских колониях. По какой причине его перевели в другой регион, они пояснить не смогли.

Второго известного фигуранта по делу УК "Доверие", Дениса Сучкова, в начале марта освободили по УДО.

Денис Сучков на рабочей встрече, организованной краевой госинспекцией 12 апреля.
Денис Сучков на рабочей встрече, организованной краевой госинспекцией 12 апреля.

За что осудили Савинцева?

Максима Савинцева осудили на 5 лет лишения свободы за мошенничество в крупном размере и растрату в составе группы. Суд решил, что он организовал продажу акций УК "Доверие" по заниженной цене (они принадлежали городскому бюджету и перешли в частную собственность). Таким образом были похищены деньги жильцов. Савинцев уже отбыл больше половины срока и уже может просить об УДО. Известно, что он подавал прошение об этом.

Что известно про колонии?

Ранее уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова говорила, что рубцовская ИК-5, в которой отбывал срок Максим Савинцев, "одна из лучших колоний". Визит в колонию она нанесла вместе с Общественной наблюдательной комиссией Алтайского края из-за жалобы политзаключенного Ильдара Дадина.

Томская ИК-3 является колонией общего режима с лимитом наполнения 1,5 тысячи мест. На территории объекта есть училище, где можно освоить профессии электромонтера, токаря, электросварщика, слесаря-ремонтника, столяра, повара. Осужденные заняты швейным производством, изготовлением мебели, ванн и каркасов, пластиковых окон, работают на металлообработке и в автосервисе.

В учреждении работает спортивный городок и клуб, проводятся соревнования по футболу, волейболу, настольному теннису, проходят музыкальные вечера, встречи с поэтами, просмотры видеофильмов.

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