На север: Максима Савинцева перевели в томскую колонию

Сына экс-мэра Барнаула Максима Савинцева, осужденного по делу УК "Доверие", этапировали из Алтайского края в Томскую область. Ранее он отбывал срок в одной из лучших колоний края — рубцовской ИК-5.
Как пишет "Политсибру" со ссылкой на свои источники, на основании наряда ФСИН Максима Савинцева перевели в исправительную колонию №3 Томской области.
В алтайском УФСИН altapress.ru подтвердили, что Савинцев-младший не содержится в алтайских колониях. По какой причине его перевели в другой регион, они пояснить не смогли.
Второго известного фигуранта по делу УК "Доверие", Дениса Сучкова, в начале марта освободили по УДО.
За что осудили Савинцева?
Максима Савинцева осудили на 5 лет лишения свободы за мошенничество в крупном размере и растрату в составе группы. Суд решил, что он организовал продажу акций УК "Доверие" по заниженной цене (они принадлежали городскому бюджету и перешли в частную собственность). Таким образом были похищены деньги жильцов. Савинцев уже отбыл больше половины срока и уже может просить об УДО. Известно, что он подавал прошение об этом.
Что известно про колонии?
Ранее уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова говорила, что рубцовская ИК-5, в которой отбывал срок Максим Савинцев, "одна из лучших колоний". Визит в колонию она нанесла вместе с Общественной наблюдательной комиссией Алтайского края из-за жалобы политзаключенного Ильдара Дадина.
Томская ИК-3 является колонией общего режима с лимитом наполнения 1,5 тысячи мест. На территории объекта есть училище, где можно освоить профессии электромонтера, токаря, электросварщика, слесаря-ремонтника, столяра, повара. Осужденные заняты швейным производством, изготовлением мебели, ванн и каркасов, пластиковых окон, работают на металлообработке и в автосервисе.
В учреждении работает спортивный городок и клуб, проводятся соревнования по футболу, волейболу, настольному теннису, проходят музыкальные вечера, встречи с поэтами, просмотры видеофильмов.
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