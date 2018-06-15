На случай краха в пенсионных резервах хранится почти 165 млрд рублей

Сегодня, 16:04.
Экономика

В резервах по обязательному пенсионному страхованию (РОПС) Пенсионного фонда России (ПФР) и негосударственных пенсионных фондов в сумме скопилось почти 165 млрд рублей. Сумма хранится в фондах на случай краха, сообщает "Коммерсант".

Пенсионный фонд, логотип.
Пенсионный фонд, логотип. Фото из архива редакции.

По итогам первого квартала 2018 года РОПС ПФР пополнился почти на 39 млрд рублей. Большая часть этих денег — около 34 млрд рублей — перешла от потерь гражданами инвестиционного дохода при досрочной смене страховщика.

С 2015 года менять пенсионный фонд без потерь можно раз в пять лет. Если вкладчик делает это досрочно, накопленная за этот период сумма для него сгорает — страховщик переводит эти деньги в РОПС, пишет ura.ru.

Отмечается, что вклад потерянного гражданами инвестдохода в резервы ПФР с каждым годом растет. Так, в 2016 году РОПС увеличился по этой причине всего на 2,3 млрд рублей, в 2017 — уже на 27,1 млрд рублей.

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