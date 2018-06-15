На случай краха в пенсионных резервах хранится почти 165 млрд рублей

По итогам первого квартала 2018 года РОПС ПФР пополнился почти на 39 млрд рублей. Большая часть этих денег — около 34 млрд рублей — перешла от потерь гражданами инвестиционного дохода при досрочной смене страховщика.

С 2015 года менять пенсионный фонд без потерь можно раз в пять лет. Если вкладчик делает это досрочно, накопленная за этот период сумма для него сгорает — страховщик переводит эти деньги в РОПС, пишет ura.ru.

Отмечается, что вклад потерянного гражданами инвестдохода в резервы ПФР с каждым годом растет. Так, в 2016 году РОПС увеличился по этой причине всего на 2,3 млрд рублей, в 2017 — уже на 27,1 млрд рублей.