На случай краха в пенсионных резервах хранится почти 165 млрд рублей

В резервах по обязательному пенсионному страхованию (РОПС) Пенсионного фонда России (ПФР) и негосударственных пенсионных фондов в сумме скопилось почти 165 млрд рублей. Сумма хранится в фондах на случай краха, сообщает "Коммерсант".
По итогам первого квартала 2018 года РОПС ПФР пополнился почти на 39 млрд рублей. Большая часть этих денег — около 34 млрд рублей — перешла от потерь гражданами инвестиционного дохода при досрочной смене страховщика.
С 2015 года менять пенсионный фонд без потерь можно раз в пять лет. Если вкладчик делает это досрочно, накопленная за этот период сумма для него сгорает — страховщик переводит эти деньги в РОПС, пишет ura.ru.
Отмечается, что вклад потерянного гражданами инвестдохода в резервы ПФР с каждым годом растет. Так, в 2016 году РОПС увеличился по этой причине всего на 2,3 млрд рублей, в 2017 — уже на 27,1 млрд рублей.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.