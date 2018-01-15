На ТЭЦ в Яровом произошел технологический сбой

Сбой случился по адресу улица Предзаводская,1. Произошло снижение температуры подачи теплоносителя.

В МЧС отметили, что угрозы размораживания системы теплоснабжения города нет. К 9 утра планируют достигнуть нормативных показателей работы резервного котла и подключться к главному паропроводу.

В устранении ЧП участвуют 18 человек и три единицы техники, из них от МЧС 3 человека и одна единица техники.

Читатели altapress.ru рассказали, что на ТЭЦ сломался единственный рабочий котел. Авария произошла в ночь с 13 на 14-е, холодно было уже вчера. Сегодня не работают детские сады, в школах занятия по 20 минут. В помещениях 14 градусов. Кроме того, в аварии серьезно пострадал один человек.