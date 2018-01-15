На ТЭЦ в Яровом произошел технологический сбой

В Яровом из-за нарушения технологического процесса остановился один из котлов на ТЭЦ 15 января, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Сбой случился по адресу улица Предзаводская,1. Произошло снижение температуры подачи теплоносителя.
В МЧС отметили, что угрозы размораживания системы теплоснабжения города нет. К 9 утра планируют достигнуть нормативных показателей работы резервного котла и подключться к главному паропроводу.
В устранении ЧП участвуют 18 человек и три единицы техники, из них от МЧС 3 человека и одна единица техники.
Читатели altapress.ru рассказали, что на ТЭЦ сломался единственный рабочий котел. Авария произошла в ночь с 13 на 14-е, холодно было уже вчера. Сегодня не работают детские сады, в школах занятия по 20 минут. В помещениях 14 градусов. Кроме того, в аварии серьезно пострадал один человек.
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