На Украине хотят отмечать Рождество два раза в год

Депутаты Верховной рады Украины предложили официально праздновать Рождество Христово два раза в год — по католическому обычаю (25 декабря) и православному (7 января). Об этом рассказал спикер Верховной рады Андрей Парубий, сообщают "Известия".
"Предлагается 25 декабря, Рождество Христово (католическое), сделать выходным днем, так же, как и 7 января. И мы имеем поддержку зала", — приводит слова Парубия украинское издание "Вести".
Целью нововведения называется уравнивание прав на празднование Рождества прихожан католическо-протестантских религиозных общин с православными.
Голосование по этому вопросу состоится в раде 16 ноября.
Идея празднования Рождества по католическому календарю принадлежит депутатам от "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта" и Радикальной партии.
"У нас есть несколько миллионов людей, для которых католическое Рождество очень важно, и было бы несправедливо заставлять их работать в этот день", — сказал член комитета рады по вопросам культуры и духовности Александр Бригинец.
При этом подавляющее большинство граждан Украины отмечает Рождество по православному обычаю 7 января.
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