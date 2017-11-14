На Украине хотят отмечать Рождество два раза в год

"Предлагается 25 декабря, Рождество Христово (католическое), сделать выходным днем, так же, как и 7 января. И мы имеем поддержку зала", — приводит слова Парубия украинское издание "Вести".

Целью нововведения называется уравнивание прав на празднование Рождества прихожан католическо-протестантских религиозных общин с православными.

Голосование по этому вопросу состоится в раде 16 ноября.

Идея празднования Рождества по католическому календарю принадлежит депутатам от "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта" и Радикальной партии.

"У нас есть несколько миллионов людей, для которых католическое Рождество очень важно, и было бы несправедливо заставлять их работать в этот день", — сказал член комитета рады по вопросам культуры и духовности Александр Бригинец.

При этом подавляющее большинство граждан Украины отмечает Рождество по православному обычаю 7 января.