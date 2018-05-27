На Украине рассказали о способе "уничтожить Россию"

"На Россию необходимо давить санкциями — именно так уничтожили Советский союз", — заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. Об этом сообщает РИА Новости.
"Я полагаюсь на повышение давления на Россию, усиление санкций против России, на разрушение экономики России, больше решительных действий в этом направлении. У нас у всех с вами есть чудесный пример из собственной жизни. Существовала наикрупнейшая империя в мире (Советский союз), которая была уничтожена таким способом без единого выстрела. Она была уничтожена и не существует — без единого выстрела, самым санкционным способом", — рассказал Тука в эфире телеканала NewsOne.
Позже он поправился и добавил, что помимо санкций к исчезновению СССР привели и "ряд других факторов, включая гонку вооружений".
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