На Урале экстренно госпитализировали несколько авиапассажиров, прилетевших из Таиланда

"Несколько пассажиров рейса RL-8572 из Утапао по прилету в Екатеринбург обратились за помощью к медикам аэропорта с жалобами на недомогание. Им была оказана необходимая помощь. В отношении пассажиров рейса санитарной службой и медиками аэропорта был проведен комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий", — рассказал представитель пресс-службы аэропорта "Кольцово", пишет ura.ru.

В Управлении здравоохранения Екатеринбурга пообещали подробно прокомментировать ситуацию позднее. В управлении Роспотребнадзора на звонок корреспондента не ответили.

Из-за инцидента почти на 14 часов задержали рейс авиакомпании Royal Flight до Пхукета.