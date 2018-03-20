На Урале экстренно госпитализировали несколько авиапассажиров, прилетевших из Таиланда

Сегодня, 14:29.
Происшествия

Нескольких пассажиров рейса из Утапао вскоре после прилета в Екатеринбург на скорой помощи увезли в больницу.

Таиланд.
Таиланд. Фото: Edwin Lee, CC BY 2.0, part from origina.

"Несколько пассажиров рейса RL-8572 из Утапао по прилету в Екатеринбург обратились за помощью к медикам аэропорта с жалобами на недомогание. Им была оказана необходимая помощь. В отношении пассажиров рейса санитарной службой и медиками аэропорта был проведен комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий", — рассказал представитель пресс-службы аэропорта "Кольцово", пишет ura.ru.

В Управлении здравоохранения Екатеринбурга пообещали подробно прокомментировать ситуацию позднее. В управлении Роспотребнадзора на звонок корреспондента не ответили.

Из-за инцидента почти на 14 часов задержали рейс авиакомпании Royal Flight до Пхукета.

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