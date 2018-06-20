На Урале приставы арестовали смартфон у чиновника, не платившего за коммуналку и налоги

Сегодня, 18:13.
Происшествия

В Качканаре Свердловской области судебные приставы арестовали смартфон у одного из чиновников, который накопил долги по налогам, услугам ЖКХ и административным штрафам, сообщает Znak.com.

Смартфоны.
Смартфоны. Фото: СС0.

Имя, фамилию и должность чиновника в пресс-службе УФССП не называют.

В отношении мужчины возбужден ряд исполнительных производств. Около 10 тыс. рублей он должен за жилищно-коммунальные услуги, 28 тыс. рублей — по налогам и сборам, еще 13 тыс. рублей — по административным штрафам.

Мужчина неоднократно заявлял приставам, что рассчитается с долгами, но так и не делал этого. В итоге приставы вместе с налоговиками выехали на место работы чиновника, чтобы обратить взыскание на его заработную плату. Исполнительные документы переданы в бухгалтерию организации, а смартфон чиновника арестовали. После этого мужчина выкупил телефон обратно, частично погасив долг.

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