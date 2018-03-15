На время ЧМ-2018 в России не будут закрывать опасные производства

Использующие опасные вещества российские производства не будут прекращать работу на время ЧМ-2018 по футболу, но введут дополнительные меры безопасности, узнал "Коммерсант".
Предприятия объяснили свое решение расплывчатыми формулировками нормативов и невозможностью закрытия по технологическим и экономическим причинам.
ФСБ в начале 2018 года начала извещать предприятия о возможном закрытии на время проведения чемпионата мира по футболу, сообщало издание. В соответствии с постановлением правительства предлагались два варианта — закрыть предприятие или усилить меры безопасности под гарантии руководства компаний.
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин пожаловался в Ростехнадзор на расширительную трактовку нормативов по безопасности, поэтому ведомство в начале марта уточнило, что приостановка коснется предприятий использующих "источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества".
Помимо этого Шохин сообщал правительству, что из-за недостаточной регламентированности норм безопасности под приостановку могут попасть все производства первой-четвертой категорий. "Коммерсантъ" уточнял, что в законе о промбезопасности не расшифровано понятие "опасное химическое и биологическое вещество", но расписаны категории опасных промышленных объектов (ОПО) по веществам и отдельно выделены горючие вещества (нефть, газ и нефтепродукты), которых нет в перечне Ростехнадзора.
"Кажется, все налаживается. После того как распоряжение силовиков было предано огласке, власти начали просчитывать последствия. А то привыкли исполнять все под козырек", — заявил собеседник издания на одном из химических предприятий Дзержинска, пишет polit.ru.
Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Калининграде, Казани, Самаре, Саранске, Волгограде, Ростове-на-Дону и Сочи.
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