Надевать новую одежду, мыться и причесываться: что можно и нельзя делать на Благовещение

7 апреля православные отмечают Благовещение. С этим праздником связано много традиций и запретов. Рассказываем, что можно и нельзя делать на Благовещение.
Какого числа Благовещение в 2018 году?
Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают 7 апреля. Дата праздника не меняется, она не привязана к Пасхе и Великому посту.
В чем суть праздника Благовещение?
В этот день архангел Гавриил явился Деве Марии и сообщил, что она станет матерью Сына Божьего. Это произойдет чудесным образом — на Марию снизойдет Святой Дух. Благовещение обозначает провозглашение людям вести о том, что Спаситель идет. От праздника Благовещения до Рождества Христова (7 января) проходит девять месяцев.
Можно ли работать на Благовещение?
С древних времен существует традиция в Благовещение не работать. Хотя серьезного запрета нет. Люди в это день посвящают себя православному празднику. Считается, что в Благовещение нужно уделить время молитве и милосердию. Можно сходить в храм, навестить родственников или перечислить пожертвование.
Можно ли на Благовещение убирать на кладбище?
Серьезных запретом по поводу посещения кладбища нет. Убирать на могилах умерших близких до Благовещения можно. Во время Великого поста, на который приходится Благовещение, есть три родительских субботы, посвященных поминовению умерших. В такие дни нужно пойти и помолиться о них в храме, не запрещено после панихиды поехать и на кладбище.
Считается, что убираться на могилках можно в любой Великий день поста. Хотя после Вербного воскресения на кладбище идут уже только на Радоницу (17 апреля).
Можно ли мыться на Благовещение?
Можно. Такие вопросы традиционно возникают из-за того, что в церковные праздники нужно по возможности оставить все заботы и уделить внимание главному событию. Благовещение Пресвятой Богородицы — это, конечно, важное событие. Но если вы будете в этот день грязным, то это не даст вам сосредоточиться на празднике.
Можно ли стричь волосы на Благовещение?
Считается, что в Благовещение нельзя стричься, красить и даже причесывать волосы. Люди думали, что этим можно "запутать" свою судьбу.
Можно ли жениться в Благовещение?
В 2018 году Благовещения Пресвятой Богородицы выпало на четвертую неделю Великого поста — это особый период воздержания. Поэтому браки в этот день Церковь не благословляет. Это касается венчания. Однако если вы хотите расписаться в ЗАГСе, то вы вправе самостоятельно принимать решение — играть ли вам свадьбу на Благовещение или нет.
Можно ли копать землю и сажать растения до Благовещения?
Можно. Считается, что садовые и бытовые работы не стоит связывать с церковным календарем. В этих вопросах нужно ориентироваться на климатические условия, календари посадок и другое.
Что еще нельзя делать на Благовещение по народным приметам?
- В Благовещение нельзя ничего отдавать из дома, особенно занимать кому-нибудь деньги.
- Не надевайте новую одежду — порвется и испачкается.
- В Благовещение нельзя жечь свечи, лучины и лампы для освещения дома.
- На Благовещение не надо сеять семена и высаживать саженцы, потому что не будет урожая.
- Нельзя причесываться. Существует поговорка: "На Благовещение птица гнезда не вьет, а девица косы не плетет".
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