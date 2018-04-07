Надевать новую одежду, мыться и причесываться: что можно и нельзя делать на Благовещение

Серьезных запретом по поводу посещения кладбища нет. Убирать на могилах умерших близких до Благовещения можно. Во время Великого поста, на который приходится Благовещение, есть три родительских субботы, посвященных поминовению умерших. В такие дни нужно пойти и помолиться о них в храме, не запрещено после панихиды поехать и на кладбище.

Считается, что убираться на могилках можно в любой Великий день поста. Хотя после Вербного воскресения на кладбище идут уже только на Радоницу (17 апреля).