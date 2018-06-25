Находящимся в декретном отпуске россиянкам увеличат выплаты

Сегодня, 20:15.
Жизнь

Минтруд работает над усовершенствованием системы пособий для женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком.

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Фото: kremlin.ru.

"Мы работаем с Фондом социального страхования над улучшением системы пособий, которые выплачиваются во время отпуска по уходу за ребенком", — сказал министр труда и соцзащиты Максим Топилин в интервью "Известиям".

Таким образом он ответил на вопрос о возможности сохранения зарплат женщинам в декрете.

"Готовится бюджет ФСС, будем думать на эту тему. Предложений по этому поводу много", — отметил министр и подчеркнул, что "ухудшений, безусловно, не будет", пишет ura.ru. Он также напомнил, что сейчас по закону женщины могут получать зарплату, работая неполный день во время декретного отпуска.

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