Находящимся в декретном отпуске россиянкам увеличат выплаты

"Мы работаем с Фондом социального страхования над улучшением системы пособий, которые выплачиваются во время отпуска по уходу за ребенком", — сказал министр труда и соцзащиты Максим Топилин в интервью "Известиям".

Таким образом он ответил на вопрос о возможности сохранения зарплат женщинам в декрете.

"Готовится бюджет ФСС, будем думать на эту тему. Предложений по этому поводу много", — отметил министр и подчеркнул, что "ухудшений, безусловно, не будет", пишет ura.ru. Он также напомнил, что сейчас по закону женщины могут получать зарплату, работая неполный день во время декретного отпуска.