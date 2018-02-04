NASA опубликовала панорамную съемку Марса

Вчера, 17:43.
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NASA опубликовало панорамное видео Марса, снятое с помощью планетохода Curiosity.

Марс в своем истинном цвете, снятый марсоходом Curiosity.
Марс в своем истинном цвете, снятый марсоходом Curiosity. Фото: i.imgur.ru.

Панораму составили из снимков, сделанных с горного хребта Веры Рубин в кратере Гейла. Так как съемку делали незадолго до зимнего солнцестояния на Марсе, небо на планете было ясным, и это позволило получить на кадрах множество деталей, пишут РИА Новости.

Справка

Curiosity — марсоход третьего поколения. Он высадился на Марс 6 августа 2012 года. К началу 2018 года Curiosity "прошел" по планете 18 км.

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