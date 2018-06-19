Назначено время и место прощания с погибшими под Барнаулом летчиками

19 и 20 июня в Барнауле простятся с лётчиками пилотажной группы "Открытое небо" Денисом Колбиным и Сергеем Кузнецовым, которые погибли 16 июня в результате крушения легкомоторного самолета Як-52, сообщил "ПолитСибРу".
Прощание с Денисом Колбиным состоится 19 июня с 10:00 до 12:00 в храме Иоанна Богослова на улице Шумакова, 25а.
С Сергеем Кузнецовым простятся 20 июня с 10:00 до 12:00 в ритуальном зале на улице Германа Титова, 9а.
По предварительным данным, за штурвалом самолета был Сергей Кузнецов, чемпион России по высшему пилотажу, глава аэроклуба "Открытое небо".
"Сергей окончил гражданское авиационное училище, летал на вертолётах гражданской авиации. Потом попал под сокращение. Занимался у нас в аэроклубе. Он кандидат в мастера спорта по высшему пилотажу, чемпион России в командном зачёте по высшему пилотажу. Создал свой аэроклуб "Открытое небо", вместе летали на групповой пилотаж. Летали хорошо. Денис тоже начинал летать у нас, потом перешёл туда. Замечательные парни...", - сказал руководитель ДОСААФ Алтайского края Николай Радостев.
Трагедия произошла на 217 км трассы Р-256, в 500 метрах от вертолетной площадки "Гелион" в Первомайском районе. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
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