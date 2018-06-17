Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения ЯК-52 на Алтае

СКР возбуждил уголовное дело по части 3 ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц.

Легкомоторный самолет Як-52 упал в близи поселка Новый Первомайского района, недалеко от комплекса придорожного сервиса "Облепиха". В результате крушения погибли пилот и пассажир самолета. Носовая часть воздушного судна разрушена.

Одним из пилотов был Сергей Кузнецов — чемпион России по высшему пилотажу и глава аэроклуба "Открытое небо". Он занимался подготовкой и проведением авиашоу в Барнауле и крае, а также под Новосибирском. Второй погибший — пилот Денис Колбин. Разбившийся самолет принадлежал Кузнецову.

По данным источника altapress.ru, катастрофа произошло на глазах у жены Кузнецова. Самолет пригнан из Литвы, на базировании находился на аэродроме в Калманке.