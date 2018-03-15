Названа основная версия гибели партнера Березовского

По словам источника агентства, основная версия кончины — это суицид, криминальная версия не рассматривается.

Глушков, отметил собеседник агентства, долгое время пребывал в депрессии из-за ухудшившегося из-за судебных тяжб финансового состояния и ранее уже пытался покончить с собой. Кроме того, следствие не связывает смерть Глушкова с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Тем не менее расследованием обстоятельств смерти Глушкова занимается контртеррористический отдел полиции, пишет bfm.ru.

Ранее представители полиции осторожно назвали смерть господина Глушкова "необъяснимой".

Николай Глушков скончался 12 марта в своем доме в Лондоне. В России он был приговорен судом к восьми годам колонии общего режима. Его признали виновным по делу о хищении свыше $122 млн у "Аэрофлота".

Чем известен Николай Глушков?

Николая Глушкова дважды судили в России: один раз очно, а второй — заочно. В первый раз он предстал перед судом еще в начале 2000-х за хищение в 1996-1997 годах у "Аэрофлота" около 215 млн рублей (примерно 40 млн долларов по курсу тех лет). Первый приговор был отменен.

В июне 2006 года Савеловский суд Москвы приговорил Глушкова к двум годам лишения свободы условно, после чего он покинул Россию. 3 марта 2017 года Савеловский суд Москвы заочно приговорил Николая Глушкова к восьми годам лишения свободы со штрафом в 1 млн рублей за хищение у авиакомпании 122,6 млн долларов в 1996-1999 годах.

Свою вину он отрицал. В одном из своих последних интервью он рассказал Business FM о том, как готовился к судебному разбирательству в Высоком суде правосудия Англии (High Court of Justice) по иску "Аэрофлота" на сумму 123 млн долларов. На слушаниях бизнесмен обещал обнародовать некие документы, подтверждающие его непричастность к хищениям.