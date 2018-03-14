"Необъяснимая смерть": в Лондоне нашли тело партнера Березовского

В Великобритании скончался бывший заместитель гендиректора "Аэрофлота" по финансам Николай Глушков, который в 90-е годы был соратником бизнесмена Бориса Березовского.
Его адвокат Андрей Боровков со ссылкой на родственников Глушкова заявил Business FM: "Причину смерти родственники пока не сообщили".
Тело 68-летнего Николая Глушкова вечером 13 марта в 22:46 обнаружила его дочь Наталья. Господин Глушков жил в таунхаусе на юго-западной окраине Большого Лондона. Ни охраны, ни прислуги у него не было. Пришедшая в гости дочь обнаружила на теле отца следы удушения, пишет "Коммерсантъ".
Представители полиции пока осторожно назвали смерть господина Глушкова "необъяснимой", заявив, что о ее причинах можно будет говорить только после проведения ряда экспертиз. Соседи сообщили, что ничего подозрительного в последнее время не замечали.
Полицейские пока не связывают гибель господина Глушкова с отравлением в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Между тем расследование обоих инцидентов ведет антитеррористическое подразделение Скотленд-Ярда, а некоторым из получивших убежище в Англии россиянам уже предоставлена охрана.
Чем известен Николай Глушков?
Николая Глушкова дважды судили в России: один раз очно, а второй — заочно. В первый раз он предстал перед судом еще в начале 2000-х за хищение в 1996-1997 годах у "Аэрофлота" около 215 млн рублей (примерно 40 млн долларов по курсу тех лет). Первый приговор был отменен.
В июне 2006 года Савеловский суд Москвы приговорил Глушкова к двум годам лишения свободы условно, после чего он покинул Россию. 3 марта 2017 года Савеловский суд Москвы заочно приговорил Николая Глушкова к восьми годам лишения свободы со штрафом в 1 млн рублей за хищение у авиакомпании 122,6 млн долларов в 1996-1999 годах.
Свою вину он отрицал. В одном из своих последних интервью он рассказал Business FM о том, как готовился к судебному разбирательству в Высоком суде правосудия Англии (High Court of Justice) по иску "Аэрофлота" на сумму 123 млн долларов. На слушаниях бизнесмен обещал обнародовать некие документы, подтверждающие его непричастность к хищениям.
Николай Глушков называл своим единственным другом Бориса Березовского. При этом он категорически отрицал его самоубийство (23 марта 2013 года), поясняя, что оно, несмотря на депрессию, совершенно не соотносилось с характером этого сильного человека.
Борис Березовский умер в марте 2013 года: он был найден мертвым в своем доме в графстве Беркшир. Предварительные результаты вскрытия показали, что причиной смерти было повешение. Однако эксперты установили, что у Березовского сломаны два ребра.
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