Алтайские депутаты обяжут небольшие предприятия брать на работу инвалидов

Сегодня, 16:46.
Политика

Не только крупные алтайскиие предприятия, но и небольшие, где работают от 35 до 100 человек, будут обязаны принимать на работу инвалидов. Законопроект, который предусматривает это, намерены рассмотреть депутаты АКЗС на сессии 31 мая.

Пандус для инвалидной коляски.
Пандус для инвалидной коляски. Фото: Юрий Верещагин в нашбийск.рф.

В компаниях с таким штатом число сотрудников-инвалидов должно будет составлять 3%. Такую квоты предлагает ввести правительство региона.

К 2020 году в России должны иметь работу 50% инвалидов трудоспособного возраста. Это предусматривает план мероприятий по повышению уровня их занятости, утвержденный распоряжением правительства РФ № 893-р.

Как следует из пояснительной записки, по итогам 2017 года в крае работали 24% трудоспособных инвалидов. Чтобы достичь показателя в 50%, нужно ежегодно трудоустраивать 5,5 тыс. человек. 

Сейчас квота в 4% на прием инвалидов распространяется только на крупные предприятия Алтайского края, где работает свыше 100 человек. По данным правительства региона, в апреле в рамках квоты трудится более 4 тыс. граждан с ограниченными возможностями здоровья.

По закону регионы могут устанавливать квоту для приема на работу инвалидов не выше 3% от среднесписочной численности работников для предприятий, где работает от 35 до 100 человек.

Из пояснительной записки к законопроекту:

— Установление указанной квоты позволит увеличить общее количество квотируемых рабочих мест и не повлечет за собой дополнительной нагрузки на работодателей, так как на вновь созданные рабочие места будут трудоустроены в основном инвалиды III группы, для которых не требуется создание специальных условий труда и дополнительное переоборудование рабочих мест.

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