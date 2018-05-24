Алтайские депутаты обяжут небольшие предприятия брать на работу инвалидов

В компаниях с таким штатом число сотрудников-инвалидов должно будет составлять 3%. Такую квоты предлагает ввести правительство региона.

К 2020 году в России должны иметь работу 50% инвалидов трудоспособного возраста. Это предусматривает план мероприятий по повышению уровня их занятости, утвержденный распоряжением правительства РФ № 893-р.

Как следует из пояснительной записки, по итогам 2017 года в крае работали 24% трудоспособных инвалидов. Чтобы достичь показателя в 50%, нужно ежегодно трудоустраивать 5,5 тыс. человек.

Сейчас квота в 4% на прием инвалидов распространяется только на крупные предприятия Алтайского края, где работает свыше 100 человек. По данным правительства региона, в апреле в рамках квоты трудится более 4 тыс. граждан с ограниченными возможностями здоровья.

По закону регионы могут устанавливать квоту для приема на работу инвалидов не выше 3% от среднесписочной численности работников для предприятий, где работает от 35 до 100 человек.

Из пояснительной записки к законопроекту: