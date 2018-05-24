Алтайские депутаты обяжут небольшие предприятия брать на работу инвалидов

Не только крупные алтайскиие предприятия, но и небольшие, где работают от 35 до 100 человек, будут обязаны принимать на работу инвалидов. Законопроект, который предусматривает это, намерены рассмотреть депутаты АКЗС на сессии 31 мая.
В компаниях с таким штатом число сотрудников-инвалидов должно будет составлять 3%. Такую квоты предлагает ввести правительство региона.
К 2020 году в России должны иметь работу 50% инвалидов трудоспособного возраста. Это предусматривает план мероприятий по повышению уровня их занятости, утвержденный распоряжением правительства РФ № 893-р.
Как следует из пояснительной записки, по итогам 2017 года в крае работали 24% трудоспособных инвалидов. Чтобы достичь показателя в 50%, нужно ежегодно трудоустраивать 5,5 тыс. человек.
Сейчас квота в 4% на прием инвалидов распространяется только на крупные предприятия Алтайского края, где работает свыше 100 человек. По данным правительства региона, в апреле в рамках квоты трудится более 4 тыс. граждан с ограниченными возможностями здоровья.
По закону регионы могут устанавливать квоту для приема на работу инвалидов не выше 3% от среднесписочной численности работников для предприятий, где работает от 35 до 100 человек.
Из пояснительной записки к законопроекту:
— Установление указанной квоты позволит увеличить общее количество квотируемых рабочих мест и не повлечет за собой дополнительной нагрузки на работодателей, так как на вновь созданные рабочие места будут трудоустроены в основном инвалиды III группы, для которых не требуется создание специальных условий труда и дополнительное переоборудование рабочих мест.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.