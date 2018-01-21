"Незабываемый опыт": посол США искупался в крещенской проруби в Подмосковье

Посол США в Москве Джон Хантсман принял участие в крещенских купаниях:https://t.co/S1LT0DJuBt pic.twitter.com/ymvCyUxeXU — ТАСС (@tass_agency) 21 января 2018 г.

Вместе с послом, который путь до купели преодолел в белых валенках, искупались еще девять человек.

"Мне говорили, что это незабываемый опыт, и действительно, так и получилось. Я никогда не забуду этот опыт. Конечно, это произвело на меня большое впечатление", - прокомментировал Хантсман.

Он рассказал, что "впечатлен этой великой традицией" — накануне он смотрел ролики в интернете и морально готовился к погружению. По словам посла, участие в таких мероприятиях позволяет лучше узнать религию и культуру России.

Джон Ханстман,

посол США в России:

— Для нас это важно — встречи между людьми. Я изучаю русские традиции и с каждым месяцем узнаю больше традиций. Не исключаю, что стану экспертом по традициям. Доверие и отношения строятся как раз на развитии связей между людьми. Конечно, стоят перед нами сложнейшие вопросы, и на их решение потребуется много времени и усилий, но встречаясь с людьми, мы развиваем это доверие.

Купель Новоиерусалимского монастыря оборудована на реке Истра в ста метрах от стен обители. Перед приездом делегации посольства дорожки и купель очистили ото льда.