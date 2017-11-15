Ночью в Барнауле загорелся частный дом

Ночью 15 ноября в Барнауле загорелся частный дом на проспекте Космонавтов. Причиной пожара стало нарушение правил использования печного отопления, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 3:16. В пресс-службе рассказали, что пожар произошел в двухэтажном кирпичном доме. Огонь повредил пол.
Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Пострадавших нет.
На место прибыли 7 человек личного состава МЧС и 2 единицы техники: к 03:28 пожар локализовали, в 03:30 ликвидировали.
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