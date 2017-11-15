Ночью в Барнауле загорелся частный дом

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 3:16. В пресс-службе рассказали, что пожар произошел в двухэтажном кирпичном доме. Огонь повредил пол.

Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Пострадавших нет.

На место прибыли 7 человек личного состава МЧС и 2 единицы техники: к 03:28 пожар локализовали, в 03:30 ликвидировали.