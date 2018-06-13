Молодой вместо Бабушкина. Давний лидер алтайских профсоюзов досрочно сложил полномочия

Владимира Бабушкина, руководившего деятельностью краевых профсоюзов с 2009 года (сначала в статусе и.о.), переизбрали председателем крайсовпрофа на конференции единогласно в марте 2016 года на пять лет.

Незадолго до переизбрания он неоднократно подвергался нападкам со стороны ряда алтайских политиков. Сам Бабушкин тогда предполагал, что одна из причин этого — "желание оттяпать у профсоюзов собственность и пустить в приватизацию". Речь тогда шла, главным образом, о Дворце зрелищ и спорта — Бабушкин в то время заверял, что приватизации не допустит. И профсоюзы края его поддержали.

Срок полномочий алтайского профсоюзного лидера должен был закончиться в 2021 году. Однако 8 июня Бабушкин досрочно сложил с себя полномочия. Официально — по состоянию здоровья. Отставка произошла на внеочередном заседании Совета Алтайского краевого союза организаций профсоюзов.

Напомним, что слухи об отставке Бабушкина появились еще в середине мая.

Исполнять обязанности председателя сейчас будет Иван Панов — заместитель председателя крайсовпрофа, решение об этом принято тоже 8 июня. А председателя изберут 20 сентября 2018 года на внеочередной конференции.

Иван Панов родился 11 января 1983 года. В 2006 году закончил Барнаульский государственный педагогический университет по направлению "филологическое образование", в 2012 году — Академию труда и социальных отношений ("юриспруденция").

Трудовую деятельность начал в 2004 году корреспондентом в производственно-коммерческом объединении "Бизнес–Центр Сибири". В 2004-2007 годах был зампредседателя профкома студентов БГПУ, в 2007-2008 годах — менеджером по связям с общественностью в фирме ОРП "Кардос" (Москва). С ноября 2008 года работал в алтайском крайсовпрофе на разных должностях, с мая 2013 года — зампредседателя.

Иван Панов — член постоянной комиссии Генерального совета ФНПР по организационной и кадровой работе.

По данным ресурса "Энциклопедия кандидатов", в 2012 году Панов участвовал в выборах в Барнаульскую гордуму как самовыдвиженец, но депутатом не стал.