Новая фотосессия Шейк. "Бывшая" Роналду порадовала публику красивыми ягодицами

Российская модель Ирина Шейк продемонстрировала отличную фигуру в новой пляжной фотосессии в купальнике. В то время, когда ее бывший бойфренд Криштиану Роналду после проигрыша португальской сборной в 1/8, покидает Россию, Ирина показывает свои ягодицы.