Новая фотосессия Шейк. "Бывшая" Роналду порадовала публику красивыми ягодицами

Сегодня, 18:45.
Жизнь

Российская модель Ирина Шейк продемонстрировала отличную фигуру в новой пляжной фотосессии в купальнике. В то время, когда ее бывший бойфренд Криштиану Роналду после проигрыша португальской сборной в 1/8, покидает Россию, Ирина показывает свои ягодицы. 

Ирина Шейк.
Ирина Шейк. Фото: www.instagram.com/irinashayk.

Сейчас бывшая возлюбленная Роналду состоит в серьезных отношениях с актером Брэдли Купером. Их дочке Лее в этом году исполнился год.

32-летняя модель отлично выглядит!

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров