Новый глава ЛНР рассказал о политическом курсе республики

Пасечник заявил, что ЛНР будет продолжать прежний курс во внутренней и внешней политике. "Это, прежде всего, курс на союз с РФ и верность минским соглашениям", — отметил и.о. главы республики.

При этом он добавил, что любые попытки выйти за рамки закона и Конституции ЛНР будут решительно пресекаться.

25 ноября министра госбезопасности Леонида Пасечника выбрали исполняющим обязанности главы самопровозглашенной ЛНР. Ранее глава республики Игорь Плотницкий ушел в отставку по состоянию здоровья. Однако многие связывают это с конфликтом Плотницкого и бывшего главы МВД самопровозглашенной республики Игорем Корнетом.