Новый глава ЛНР рассказал о политическом курсе республики

Исполняющий обязанности самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что регион и дальше будет двигаться в сторону сближения отношений с Россией, сообщают "Известия".
Пасечник заявил, что ЛНР будет продолжать прежний курс во внутренней и внешней политике. "Это, прежде всего, курс на союз с РФ и верность минским соглашениям", — отметил и.о. главы республики.
При этом он добавил, что любые попытки выйти за рамки закона и Конституции ЛНР будут решительно пресекаться.
25 ноября министра госбезопасности Леонида Пасечника выбрали исполняющим обязанности главы самопровозглашенной ЛНР. Ранее глава республики Игорь Плотницкий ушел в отставку по состоянию здоровья. Однако многие связывают это с конфликтом Плотницкого и бывшего главы МВД самопровозглашенной республики Игорем Корнетом.
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