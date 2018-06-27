Новый налог протестируют в четырех регионах России

Новый налог для самозанятых граждан предложено протестировать в четырех регионах с 1 января 2019 года, сказал глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным .
Тестовыми регионами станут Москва, Московская и Калужская области, а также Татарстан, сообщает пресс-служба Кремля.
Самозанятые в этих регионах будут платить 3–6% от доходов. С помощью мобильного приложения платеж можно будет оформить в один клик, без сдачи справок и документов, пишут "Известия".
Самозанятым нужно будет скачать приложение, работающее как касса, пройти биометрическую идентификацию и привязать к приложению банковскую карту или счет, с которого будет списываться налог. Для тех, кто оказывает услуги людям, ставка налога будет в районе 3%, а компаниям — 6%, пишут "Ведомости". Налог с этих доходов заменит НДФЛ и страховые взносы.
Использовать новый режим можно будет, только если доход не превышает 10 млн рублей в год, а предприниматель не занимается определенными видами деятельности, например розничной торговлей.
Регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя не придется, а те, кто уже сделал это, должны будут выбрать между новым режимом и, например, патентом или упрощенной системой налогообложения.
22 июня Министерство юстиции по поручению правительства разработало представление, расширяющее категорию самозанятых граждан. К их числу добавят тех, кто сами производят и продают товары, в том числе в свободное от работы время. В определении уточняется, что самозанятые не могут нанимать сотрудников, не регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей и обязаны уведомить налоговую инспекцию о работе.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.