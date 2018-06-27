Новый налог протестируют в четырех регионах России

Тестовыми регионами станут Москва, Московская и Калужская области, а также Татарстан, сообщает пресс-служба Кремля.

Самозанятые в этих регионах будут платить 3–6% от доходов. С помощью мобильного приложения платеж можно будет оформить в один клик, без сдачи справок и документов, пишут "Известия".

Самозанятым нужно будет скачать приложение, работающее как касса, пройти биометрическую идентификацию и привязать к приложению банковскую карту или счет, с которого будет списываться налог. Для тех, кто оказывает услуги людям, ставка налога будет в районе 3%, а компаниям — 6%, пишут "Ведомости". Налог с этих доходов заменит НДФЛ и страховые взносы.

Использовать новый режим можно будет, только если доход не превышает 10 млн рублей в год, а предприниматель не занимается определенными видами деятельности, например розничной торговлей.

Регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя не придется, а те, кто уже сделал это, должны будут выбрать между новым режимом и, например, патентом или упрощенной системой налогообложения.

22 июня Министерство юстиции по поручению правительства разработало представление, расширяющее категорию самозанятых граждан. К их числу добавят тех, кто сами производят и продают товары, в том числе в свободное от работы время. В определении уточняется, что самозанятые не могут нанимать сотрудников, не регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей и обязаны уведомить налоговую инспекцию о работе.