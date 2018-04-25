Урбанисты заявили о скором исчезновении Новокузнецка

Новокузнецк включен в список российских городов, которые в скором времени могут исчезнуть, пишет russian7.
Полумиллионный Новокузнецк так и не сумел стать городом, привлекательным для жизни. Этот индустриальный гигант является лидером среди российских городов по химическому загрязнению воздуха. Так, уровень бензапирена здесь превышен более чем в 4 раза.
Кроме того, Новокузнецк считается одним из самых криминальных городов России — в год здесь совершается свыше 11 тысяч преступлений (для сравнения в Грозном — чуть более тысячи). Несмотря на то, что темпы сокращения численности населения в Новокузнецке заметно упали, люди продолжают уезжать отсюда. Если власти не начнут решать проблемы, Новокузнецк ждет печальное будущее.
В список исчезающих попали Артем (50 км от Владивостока), Верхоянск (Якутия, называют "городом ссыльных", с населением в 1200 человек), Иваново, Артемовск, Норильск, Воркута.
Каждый год население России сокращается на 400 тысяч человек, а вместе с ним под угрозой исчезновения оказываются и города. По мнению экспертов-урбанистов, в России не менее 300 городов, которым в обозримом будущем грозит исчезновение.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.