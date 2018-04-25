Урбанисты заявили о скором исчезновении Новокузнецка

Полумиллионный Новокузнецк так и не сумел стать городом, привлекательным для жизни. Этот индустриальный гигант является лидером среди российских городов по химическому загрязнению воздуха. Так, уровень бензапирена здесь превышен более чем в 4 раза.

Кроме того, Новокузнецк считается одним из самых криминальных городов России — в год здесь совершается свыше 11 тысяч преступлений (для сравнения в Грозном — чуть более тысячи). Несмотря на то, что темпы сокращения численности населения в Новокузнецке заметно упали, люди продолжают уезжать отсюда. Если власти не начнут решать проблемы, Новокузнецк ждет печальное будущее.

В список исчезающих попали Артем (50 км от Владивостока), Верхоянск (Якутия, называют "городом ссыльных", с населением в 1200 человек), Иваново, Артемовск, Норильск, Воркута.

Каждый год население России сокращается на 400 тысяч человек, а вместе с ним под угрозой исчезновения оказываются и города. По мнению экспертов-урбанистов, в России не менее 300 городов, которым в обозримом будущем грозит исчезновение.