Новому рынку в Барнауле разрешили работать еще пять лет

Сельхозрынок сможет работать на территории рынка "Юбилейный" в Барнауле до 2023 года. Это следует из постановления, подписанного главой города Сергеем Дугиным 27 апреля.
В постановлении №782 "О выдаче разрешения на право организации сельскохозяйственного рынка" говорится, что профильный комитет мэрии должен выдать соответствующий документ обществу с ограниченной ответственность "Новый рынок" (ул. Пионеров, 13) до 30 апреля 2023 года.
В прошлый раз разрешение на работу рынку "Юбилейный" выдавали в июле прошлого года до 30 апреля 2018 года.
Учредителем и директором компании "Новый рынок" с уставным капиталом 20 тыс. рублей, по данным Федеральной налоговой службы, является Марина Прокудина.
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