Новому рынку в Барнауле разрешили работать еще пять лет

В постановлении №782 "О выдаче разрешения на право организации сельскохозяйственного рынка" говорится, что профильный комитет мэрии должен выдать соответствующий документ обществу с ограниченной ответственность "Новый рынок" (ул. Пионеров, 13) до 30 апреля 2023 года.

В прошлый раз разрешение на работу рынку "Юбилейный" выдавали в июле прошлого года до 30 апреля 2018 года.

Учредителем и директором компании "Новый рынок" с уставным капиталом 20 тыс. рублей, по данным Федеральной налоговой службы, является Марина Прокудина.