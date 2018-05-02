Новому рынку в Барнауле разрешили работать еще пять лет

Сегодня, 16:12.
Экономика

Сельхозрынок сможет работать на территории рынка "Юбилейный" в Барнауле до 2023 года. Это следует из постановления, подписанного главой города Сергеем Дугиным 27 апреля.

Новый рынок.
Новый рынок. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

В постановлении №782 "О выдаче разрешения на право организации сельскохозяйственного рынка" говорится, что профильный комитет мэрии должен выдать соответствующий документ обществу с ограниченной ответственность "Новый рынок" (ул. Пионеров, 13) до 30 апреля 2023 года.

В прошлый раз разрешение на работу рынку "Юбилейный" выдавали в июле прошлого года до 30 апреля 2018 года.

Учредителем и директором компании "Новый рынок" с уставным капиталом 20 тыс. рублей, по данным Федеральной налоговой службы, является Марина Прокудина.

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