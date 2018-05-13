Новорожденная девочка погибла рядом с пьяным отцом в Барнауле

Трагедия произошла 11 мая в пятницу. Вернувшись домой, мать обнаружила тело девочки и позвала на помощь. Предполагалось, что ребенка во сне задавил пьяный отец. Прибывшие на место медики констатировали смерть девочки. По предварительным данным, смерть наступила в результате вирусной инфекции.