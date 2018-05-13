Новорожденная девочка погибла рядом с пьяным отцом в Барнауле

Жительница Барнаула обнаружила, что ее новорожденная дочь умерла рядом с пьяным отцом, пишет паблик "Инцидент Барнаул" в ВК. По предварительным данным девочка скончалась из-за вирусной инфекции.
Трагедия произошла 11 мая в пятницу. Вернувшись домой, мать обнаружила тело девочки и позвала на помощь. Предполагалось, что ребенка во сне задавил пьяный отец. Прибывшие на место медики констатировали смерть девочки. По предварительным данным, смерть наступила в результате вирусной инфекции.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.