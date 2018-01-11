"О-ля-ля": в Смольном отказались от подписки на эротические каналы

Администрация Санкт-Петербурга отказалась от подписки на эротические каналы из расширенного пакета спутникового телевидения, сообщает "Новая газета" со ссылкой на Комитет по информатизации и связям ведомства.
По словам чиновников, они исключили каналы для взрослых из подписки еще 29 декабря по дополнительному соглашению с исполнителем контракта "Ростелекомом", но документ еще не размещен на сайте.
"В связи со сроками заключения дополнительного соглашения документы будут доступны на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 11.01.2018", — уточнили в ведомстве.
Ранее портал Russiangate.com обратил внимание на лот Смольного на сайте госзакупок о предоставлении телекоммуникационных услуг и спутникового телевидения. Общая стоимость контракта на один год составляет почти 600 тыс. рублей, при этом 428 тыс. рублей из них уйдут на услуги интернет-провайдера. В "расширенный" пакет каналов входят Blue Hustler, Brazzers TV Europe, XXL, "Русская ночь" и "О-ля-ля", пишет znak.com.
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