"О-ля-ля": в Смольном отказались от подписки на эротические каналы

По словам чиновников, они исключили каналы для взрослых из подписки еще 29 декабря по дополнительному соглашению с исполнителем контракта "Ростелекомом", но документ еще не размещен на сайте.

"В связи со сроками заключения дополнительного соглашения документы будут доступны на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 11.01.2018", — уточнили в ведомстве.

Ранее портал Russiangate.com обратил внимание на лот Смольного на сайте госзакупок о предоставлении телекоммуникационных услуг и спутникового телевидения. Общая стоимость контракта на один год составляет почти 600 тыс. рублей, при этом 428 тыс. рублей из них уйдут на услуги интернет-провайдера. В "расширенный" пакет каналов входят Blue Hustler, Brazzers TV Europe, XXL, "Русская ночь" и "О-ля-ля", пишет znak.com.