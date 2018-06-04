Обладатели iPhone X жалуются на новые недостатки телефона

В интернете все больше пользователей американских девайсов жалуются на то, что iPhone X периодически непроизвольно создает скриншоты экрана. Пользователи соцсетей считают, что это происходит из-за неудобного расположения кнопок, при нажатии на которые и делается снимок дисплея.

Пользователи жалуются, что теперь им приходится тратить время, чтобы удалять случайные скрины. Клиенты ожидают решения проблемы от компании, пишет Newinform.