Обладатели iPhone X жалуются на новые недостатки телефона

Обладатели флагманской модели смартфона от компании Apple жалуются, что телефон может сделать скриншоты несколько раз в день. Об этом сообщает информационный портал Newinform.
В интернете все больше пользователей американских девайсов жалуются на то, что iPhone X периодически непроизвольно создает скриншоты экрана. Пользователи соцсетей считают, что это происходит из-за неудобного расположения кнопок, при нажатии на которые и делается снимок дисплея.
Пользователи жалуются, что теперь им приходится тратить время, чтобы удалять случайные скрины. Клиенты ожидают решения проблемы от компании, пишет Newinform.
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