Обнищали: в Алтайском крае сократилось число миллиардеров

На этот раз налоговики не уточняют сферу деятельности богатейших людей региона. Но в прошлые годы это были представители молокоперерабатывающей отрасли.

Сколько человек заработали больше 1 млн рублей?

От 1 до 10 млн рублей — 3,5 тыс. человек, это примерно на 400 человек меньше, чем год назад.

От 10 до 100 млн рублей — 205 человек, это на 15 меньше, чем годом ранее.

От 100 до 500 млн рублей — 23 человека, (-5 к прошлому году).

От 500 млн до 1 млрд — 6 человек.

Свыше 1 млрд — 3 человека, (-1 к прошлому году).

Сколько налогов они заплатят?

Алтайские миллионеры и миллиардеры все вместе заплатят около 140 млн рублей налогов.

Всего в ходе кампании декларации о доходах физлиц подали 73 тыс. человек. Они должны будут заплатить 168,6 млн рублей налога.

Таким образом, 3737 богатейших жителей края заплатят 83% налогов, начисленных в целом по итогам декларационной кампании.

Примечательно, что в 2017 году только 32 человека, заработавших более 100 млн рублей, должны были заплатить почти 200 млн налогов. В этом году общая сумма к взысканию меньше.

Вычеты на миллиард

Правом на налоговые вычеты, сообщили в ведомстве, воспользовались 67,2 тыс. налогоплательщиков. В результате сумма НДФЛ, подлежащая к возврату из бюджета, составила 1,7 млрд рублей.