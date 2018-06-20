Обнищали: в Алтайском крае сократилось число миллиардеров

В Алтайском крае стало на одного миллиардера меньше, чем год назад, свидетельствуют итоги декларационной кампании. Об этом сообщает региональное управление налоговой службы. По итогам 2017 года, в крае насчитали трех миллиардеров и более 3,7 тыс. миллионеров.
На этот раз налоговики не уточняют сферу деятельности богатейших людей региона. Но в прошлые годы это были представители молокоперерабатывающей отрасли.
Сколько человек заработали больше 1 млн рублей?
- От 1 до 10 млн рублей — 3,5 тыс. человек, это примерно на 400 человек меньше, чем год назад.
- От 10 до 100 млн рублей — 205 человек, это на 15 меньше, чем годом ранее.
- От 100 до 500 млн рублей — 23 человека, (-5 к прошлому году).
- От 500 млн до 1 млрд — 6 человек.
- Свыше 1 млрд — 3 человека, (-1 к прошлому году).
Сколько налогов они заплатят?
Алтайские миллионеры и миллиардеры все вместе заплатят около 140 млн рублей налогов.
Всего в ходе кампании декларации о доходах физлиц подали 73 тыс. человек. Они должны будут заплатить 168,6 млн рублей налога.
Таким образом, 3737 богатейших жителей края заплатят 83% налогов, начисленных в целом по итогам декларационной кампании.
Примечательно, что в 2017 году только 32 человека, заработавших более 100 млн рублей, должны были заплатить почти 200 млн налогов. В этом году общая сумма к взысканию меньше.
Вычеты на миллиард
Правом на налоговые вычеты, сообщили в ведомстве, воспользовались 67,2 тыс. налогоплательщиков. В результате сумма НДФЛ, подлежащая к возврату из бюджета, составила 1,7 млрд рублей.
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