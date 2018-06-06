Алтайский край вошел в список регионов с плохой экологической ситуацией

Самыми "неэкологичными" регионами России стали Свердловская и Челябинская области. На третьем месте Подмосковье из-за проблем со свалками. Самым благополучным регионом назвали Тамбовскую область.

Алтайский край и Республика Алтай вошли в десятку самых экологически чистых регионов. Председатель правления "Зеленого патруля" Андрей Нагибин отметил, что "алтайские регионы активнее решают экологические проблемы и могут потеснить Тамбовскую область с первого места".

Экологи формируют рейтинг с 2007 года. Данные публикуются по итогам каждого сезона четыре раза в год.



