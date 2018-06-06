Алтайский край вошел в список регионов с плохой экологической ситуацией

Свердловская область стала регионом с худшей экологической обстановкой. К такому выводу пришли специалисты общественного движения "Зеленый патруль". По мнению исследователей, Алтайский край стал одним из самых благополучных с точки зрения экологии.
Самыми "неэкологичными" регионами России стали Свердловская и Челябинская области. На третьем месте Подмосковье из-за проблем со свалками. Самым благополучным регионом назвали Тамбовскую область.
Алтайский край и Республика Алтай вошли в десятку самых экологически чистых регионов. Председатель правления "Зеленого патруля" Андрей Нагибин отметил, что "алтайские регионы активнее решают экологические проблемы и могут потеснить Тамбовскую область с первого места".
Экологи формируют рейтинг с 2007 года. Данные публикуются по итогам каждого сезона четыре раза в год.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.